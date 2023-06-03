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شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 03:08 مساء
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال تأدية اليمن الدستورية. (الإنترنت)
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أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدًا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تُنظم لأول مرة.

وقال إردوغان «بصفتي رئيسًا، أقسم بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها ... وللوفاء بواجبي بحيادية»، بحسب «فرانس برس».

وسيلي التنصيب في البرلمان، مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة يحضرها عشرات من قادة العالم، وفاز الرئيس الذي أحدث تغييرات ولكنه يثير الانقسام، في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 مايو أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

فاز إردوغان بنسبة 52.8% من الأصوات مقابل 47.82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.

تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة
ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.

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وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن «من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة».

أضاف «تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديمقراطيات الغربية». وتابع «من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددًا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة».

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