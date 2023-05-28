الدبيبة يهنئ إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رجب طيب إردوغان باحتفاظه برئاسة تركيا لولاية جديدة.

وغرد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر»: «أهنئ أخي الرئيس رجب طيب إردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة»، معتبرًا أن «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة».

- لجنة الانتخابات التركية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%

وتابع الدبيبة: «أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية؛ حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة».

يذكر أن الهيئة العليا للانتخابات التركية لم تعلن نتائج الاقتراع حتى الآن، لكنها قالت إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية، حيث بلغت نسبة المشاركة 83.99%.

وأظهرت النتائج الأولية حصول إردوغان على 52.61% من الأصوات مقابل 47.39% لكيليتشدار أوغلو بعد فرز 91.55%، بحسب وكالة «الأناضول».