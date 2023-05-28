لجنة الانتخابات التركية: نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 83.99%.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة حصول إردوغان على 52.61% من الأصوات مقابل 47.39% لكليتشدار أوغلو بعد فرز 91.55%، بحسب وكالة «الأناضول».

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار، في وقت سابق إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى. وأضاف ، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

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وخلال الجولة الأولى حصل إردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​