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الانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 52.93% وكيليتشدار أوغلو على 47.07% بعد فرز 90% من الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 06:54 مساء
الانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 52.93% وكيليتشدار أوغلو على 47.07% بعد فرز 90% من الأصوات
صورة مركبة للرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيسي كيليتشدار أوغلو خلال الإدلاء بأصواتهم. (الإنترنت)
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واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، تصدره نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز نحو 90% من الأصوات، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية. 

وحصل إردوغان  على 52.93% وكيليتشدار أوغلو على 47.07% بعد فرز 89.47% من بطاقات الاقتراع، بحسب الوكالة نفسها.

وخلال الجولة الأولى حصل إردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان على 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.​​​​​​

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، اليوم الأحد، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرًا كما حصل في الجولة الأولى. وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.

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