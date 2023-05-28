الانتخابات الرئاسية التركية: إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية وانطلاق عمليات فرز الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط

أُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط مشاركة مرتفعة جدا.

وأدلى الناخبون الأتراك، اليوم الأحد، بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب «روسيا اليوم».

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هذا وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى. وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.