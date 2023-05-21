تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط

بات أمام المتنافسين على الرئاسة التركية سبعة أيام لإقناع الناخبين، الذين لم يمنحوا أي منهما أصواتا كافية لحسم الدورة الأولى في 14 مايو، مع تقدم للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان، بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية.

وبحصوله على 49,52% من الأصوات، يدخل إردوغان (69 عاما)، بتقدم يبلغ 2,5 مليون صوت على مرشح المعارضة كمال كيليتشدار-أوغلو (اجتماعي-ديموقراطي)، البالغ من العمر 74 عاما وهو موظف رسمي سابق، وفق وكالة «فرانس برس».

ووعد أوغلو بـ«العودة إلى الربيع» و«ديموقراطية هادئة» والعودة الى دولة القانون، لكن ذلك لم يقنع أكثر من 44,9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بهذا التحالف الواسع للمعارضة، من اليمين القومي إلى اليسار.

وبعد التعبئة القوية في 14 مايو، ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم إردوغان في الدورة الأولى، أن الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

وقال الخبير السياسي بيرك إلسن، من جامعة سابانجي في إسطنبول، إن «العديد من الناخبين القوميين غير موافقين على اختيار كيليتشدار أوغلو لتمثيل المعارضة ولم يدعموه».

وسيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2,79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان، وهو من اليمين القومي المتشدد، ويريد قبل كل شيء ترحيل نحو خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.

وأوغان (54 عاما) يتريث وسيعلن لمن سيوجه أصواته «الأسبوع المقبل»، وقد استقبله إردوغان الجمعة لمدة ساعة، لكن باستثناء التقاط صورة ومصافحة مع «الريس»، لم يتسرب شيء من الاجتماع، فيما يرى بيرك إيسن أن إردوغان لن يكون بالضرورة بحاجة إلى أصواته مؤكدا «أنه واثق».

في المقابل، لم يجتمع كيليتشدار أوغلو مع سنان أوغان، لكنه يجري في موازاة ذلك محادثات مع زعيم حزب «النصر» القومي أوميت أوزداغ.

وتحتاج المعارضة إلى هذه الأصوات مع تفوق المحافظين في البرلمان الجديد المبنثق عن انتخابات الأحد الماضي، فـ322 نائبا من أصل 600 ينتمون إلى معسكر إردوغان (مقابل 213 للمعارضة).

ونواب معسكر إردوغان هم 268 لحزبه العدالة والتنمية وحده، الذي يبقى أكبر تنظيم مدعوم من حزب الحركة القومية (50)، وعدة تنظيمات إسلامية صغيرة مثل «هدى بار» (حزب الله الكردي، أربعة نواب) و«الرفاه من جديد» (خمسة نواب).

لا تجمعات انتخابية

وفيما تبدو المعركة قاسية، ترك كيليتشدار أوغلو المنصات، ولم يعقد أي تجمع انتخابي منذ الدورة الأولى، باستثناء لقاء مع حشد من مناصريه الجمعة أمام ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية وحزب الشعب الجمهوري، الذي يترأسه منذ عشر سنوات.

لكن خطابه سبق أفعاله مع تصريح أحدث مفاجأة الخميس بحدته، وقد وعد فيه «بإعادة كل اللاجئين إلى ديارهم فور وصوله إلى السلطة».

وسبق أن أعلن كيليتشدار أوغلو أنه يريد إعادة اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3,7 مليون شخص لبلادهم «في غضون سنتين» في حال فوزه.

وبينما نال دعما واضحا من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، فيما أحد قادته صلاح الدين دميرتاش يقبع في السجن منذ 2016، رد المرشح أيضا على اتهامات بـ«الإرهاب»، وجهها معسكر إردوغان ضد هذا الحزب.

وقال المرشح «لم أجلس أبدا إلى طاولة مع منظمات إرهابية ولن أقوم بذلك أبدا».

واعتبر الباحث يوهانان بنجاييم، من المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول في إسطنبول، هذا الأسبوع، «كنا نعتقد أن الأكراد، هم صانعو الملوك لكن تبين أن اليمين القومي المتشدد هو من يلعب هذا الدور».

حشود ترفع الأعلام الحمراء

وفي فترة ما بين الدورتين، أعلنت زعيمة حزب الخير ميرال أكسينير، المرأة الحديدية لتحالف المعارضة، السبت عزمها لقاء «أولئك الذين صوتوا لأردوغان، وأولئك الذين ما زالوا مترددين».

وفي غضون ذلك، يواصل إردوغان تنقله بين المناطق التي ضربها زلزال 6 فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل، وتسبب بنزوح ثلاثة ملايين شخص، والتي صوتت بأعداد كبيرة له.

واستقبل وسط حشود رفعت الأعلام الحمراء، ووعد بإعادة الإعمار خلال «الأشهر الستة المقبلة»، وردد التهم التي يوجهها إلى المعسكر المنافس وهي ارتباطه بـ«الإرهابيين» وبـ«مثليي الجنس والمتحولين جنسيا».