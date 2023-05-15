الانتخابات التركية.. إردوغان يحصد 49.40% وأوغلو 44.96% بعد فرز 99% من الصناديق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، حصول الرئيس رجب طيب إردوغان، مرشح تحالف الجمهور، على 49.40% من الأصوات.

كما حصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو على 44.96% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، وفق وكالة «الأناضول».

وفي مؤتمر صحفي، صباح الإثنين، قال ينار، إن مرشح تحالف «أتا» (الأجداد) سنان أوغان، حصل على 5.2%، فيما نال المرشح (المنسحب) محرم إينجة على 0.44%، بحسب المعطيات حتى الساعة 09.45 صباحا (تغ+3).

فتح صناديق أصوات الخارج

ووفق «ينار»، جرى فتح 192 ألفا و187 صندوقا، من أصل 192 ألفا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99%، ولم يتبق سوى 27 صندوقا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يخص صناديق أصوات الخارج، لفت إلى أنه جرى فتح 8 آلاف و65 صندوقا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84% من تلك الصناديق.

- النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تظهر تقدم «تحالف الجمهور» الحاكم

وأكد «ينار»، استمرار فرز الأصوات المتبقية، وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وحقق «تحالف الجمهور» بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية في البرلمان، فيما تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية المقررة يوم 28 مايو، بحسب النتائج الأولية.