النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تظهر تقدم «تحالف الجمهور» الحاكم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية تقدم تحالف الجمهور الحاكم، بنسبة 49.31%، وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية.

ويضم تحالف الجمهور حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزاب أخرى، فيما بينت النتائج الأولية أيضا حصول تحالف الشعب المعارض على 35.18% من عدد الأصوات، وفق «الحرة».

وحصل تحالف العمل والحرية على المركز الثالث بنسبة 10.52% من عدد الأصوات.

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وبلغ إجمالي عدد الصناديق 201807، ونسبة الصناديق المفروزة %98.82، فيما بلغت نسبة المشاركة %87.59، وعدد الأصوات الصالحة 53,631,918 في الانتخابات البرلمانية.

«مفاجآت لم تكن متوقعة»

وفي وقت سابق، الاثنين، أفاد مراسل «الحرة» في إسطنبول بحصول «مفاجآت لم تكن متوقعة»، إذ حصل «حزب العدالة والتنمية» على نسبة 35.55% من الأصوات (268 مقعدا)، ويليه «حزب الشعب الجمهوري» بنسبة 25.11% (167 مقعدا)، حسب النتائج الأولية.

وكانت المفاجأة الأبرز حصول حليف إردوغان «حزب الحركة القومية» على المرتبة الثالثة في كسب الأصوات، حيث بلغت نسبتها 10.21% حتى الساعة الواحدة والنصف ليلا (51 مقعدا)، وبعده «حزب الجيد» بنسبة 9.89% (44 مقعدا)، وفي المرتبة الخامسة «حزب اليسار الأخضر» بنسبة 8.75%.