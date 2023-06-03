  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 01:43 مساء
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة في اتحاد الغرف التجارية في أنقرة، 30 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات بعد حكمه المستمر منذ عقدين.

وسيلي التنصيب في البرلمان، مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة، يحضرها عشرات من قادة العالم.

وفاز الرئيس إردوغان بنسبة 52,8% من الأصوات مقابل 47,82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو، في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 مايو أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

تحديات فورية وكبيرة
ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.

وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن، «من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة»، مضيفا «تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديموقراطيات الغربية».

- إردوغان يواجه انقسامات عميقة في تركيا بعد فوزه بولاية جديدة

وتابع «من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة».

المشكلات الاقتصادية على رأس الأولويات
وستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43,70%، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو.

من المقرر أن يعلن الرئيس في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.

وهذا الخبير الاقتصادي السابق لدى مؤسسة ميريل لينش، معروف بمعارضته سياسات إردوغان غير التقليدية، وتولى وزارة المال بين 2009 و2015، وكان نائبا لرئيس الوزراء ومكلفا بالاقتصاد حتى 2018، ثم استقال قبل تدهور الليرة عدة مرات ذلك العام.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس باسطنبول ألب إرنيتش يلدان، إن «حكومة إردوغان ستتبع برنامج استقرار تقليديا»، مضيفا «ما نراه الآن هو أن الأنباء عن محمد شيمشك وفريقه تلقى ترحيبا بحماس من الأسواق».

وبدأ أعضاء البرلمان الجديد في تركيا أداء اليمين الجمعة في جلسة أولى بعد انتخابات 14 مايو، حضرها أيضا إردوغان. فيما يحظى تحالفه بأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وجاء فوز إردوغان أمام ائتلاف معارض موحد بقيادة كيليشتدار أوغلو، الذي لا يزال مستقبله كزعيم لحزب الشعب الجمهوري موضع شك بعد الهزيمة.

ستولتنبرغ يحضر حفل تنصيب إردوغان
ويرغب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لمساعي السويد الانضمام إلى التحالف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة، قبل قمة في يوليو.

وماطل إردوغان في الموافقة على الطلب، متهماً ستوكهولم بإيواء «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.

وأعلن الناتو الجمعة أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيحضر حفل تنصيب إردوغان في عطلة نهاية الأسبوع وسيجري محادثات معه.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم على تويتر، إن «رسالة واضحة» ظهرت في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أوسلو لتركيا والمجر لبدء عملية المصادقة.

ورد نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا: «رسالة واضحة وضوح الشمس لأصدقائنا السويديين! أوفوا بالتزاماتكم المتعلقة بالمذكرة الثلاثية واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب.. والباقي سيتبع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل ومفقودان في أمطار غزيرة تضرب اليابان
قتيل ومفقودان في أمطار غزيرة تضرب اليابان
الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو
الرئيس البرازيلي يزور فرنسا للقاء ماكرون في نهاية يونيو
مسؤولة في الأمم المتحدة تدين تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية
مسؤولة في الأمم المتحدة تدين تقاعس مجلس الأمن الدولي بشأن ملف ...
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% لكيليتشدار بعد فرز 50% من أصوات الناخبين
الأناضول: إردوغان متقدم بـ52% من الأصوات مقابل 42% ......
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثالث في تبادل إطلاق النار......
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا
اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في ......
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في إطلاق نار قرب الحدود المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين إسرائيليين أصيبا في ......
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود المصرية في سيناء
مصادر إسرائيلية: إصابة إسرائيليين خلال إطلاق نار قرب الحدود ......
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس
بابا الفاتيكان يزور منغوليا نهاية أغسطس...
المزيد