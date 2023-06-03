اليوم.. إردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات بعد حكمه المستمر منذ عقدين.

وسيلي التنصيب في البرلمان، مراسم فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة، يحضرها عشرات من قادة العالم.

وفاز الرئيس إردوغان بنسبة 52,8% من الأصوات مقابل 47,82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو، في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 مايو أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.

تحديات فورية وكبيرة

ويواجه الزعيم التركي الموجود في السلطة منذ فترة قياسية في تركيا، تحديات فورية وكبيرة في ولايته الثالثة على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب.

وقال كبير الباحثين الجيوسياسيين الاستراتيجيين لدى مؤسسة بي سي إيه للأبحاث مارت غيرتكن، «من وجهة نظر جيوسياسية ستعزز الانتخابات سعي تركيا الأخير نحو سياسة خارجية مستقلة»، مضيفا «تهدف هذه السياسة إلى انتزاع أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية من دول شرقية واستبدادية مع استمرار منع حدوث قطيعة دائمة في العلاقات مع الديموقراطيات الغربية».

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وتابع «من المرجح أن يتفاقم التوتر مع الغرب مجددا، وضمن هذا الإطار، بعد أن حصل إردوغان على ولاية جديدة».

المشكلات الاقتصادية على رأس الأولويات

وستكون معالجة المشكلات الاقتصادية للبلاد على رأس أولويات إردوغان مع بلوغ نسبة التضخم 43,70%، لأسباب من بينها سياساته غير التقليدية المتمثلة بخفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو.

من المقرر أن يعلن الرئيس في ساعة متأخرة السبت عن حكومته الجديدة وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.

وهذا الخبير الاقتصادي السابق لدى مؤسسة ميريل لينش، معروف بمعارضته سياسات إردوغان غير التقليدية، وتولى وزارة المال بين 2009 و2015، وكان نائبا لرئيس الوزراء ومكلفا بالاقتصاد حتى 2018، ثم استقال قبل تدهور الليرة عدة مرات ذلك العام.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس باسطنبول ألب إرنيتش يلدان، إن «حكومة إردوغان ستتبع برنامج استقرار تقليديا»، مضيفا «ما نراه الآن هو أن الأنباء عن محمد شيمشك وفريقه تلقى ترحيبا بحماس من الأسواق».

وبدأ أعضاء البرلمان الجديد في تركيا أداء اليمين الجمعة في جلسة أولى بعد انتخابات 14 مايو، حضرها أيضا إردوغان. فيما يحظى تحالفه بأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وجاء فوز إردوغان أمام ائتلاف معارض موحد بقيادة كيليشتدار أوغلو، الذي لا يزال مستقبله كزعيم لحزب الشعب الجمهوري موضع شك بعد الهزيمة.

ستولتنبرغ يحضر حفل تنصيب إردوغان

ويرغب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لمساعي السويد الانضمام إلى التحالف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة، قبل قمة في يوليو.

وماطل إردوغان في الموافقة على الطلب، متهماً ستوكهولم بإيواء «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب.

وأعلن الناتو الجمعة أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيحضر حفل تنصيب إردوغان في عطلة نهاية الأسبوع وسيجري محادثات معه.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم على تويتر، إن «رسالة واضحة» ظهرت في اجتماع حلف شمال الأطلسي في أوسلو لتركيا والمجر لبدء عملية المصادقة.

ورد نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا: «رسالة واضحة وضوح الشمس لأصدقائنا السويديين! أوفوا بالتزاماتكم المتعلقة بالمذكرة الثلاثية واتخذوا خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب.. والباقي سيتبع».