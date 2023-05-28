الدبيبة يهنئ إردوغان هاتفيًا بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية.

وأكد إردوغان من ناحيته الاتصال الهاتفي، معلنًا في كلمة أمام أنصاره في اسطنبول أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الدبيبة لتهنئته بإعادة انتخابه برئاسة تركيا.

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدبيبة أكد لإردوغان خلال الاتصال الهاتفي على عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن تفاؤله بتعزيز أواصر التعاون خلال ولايته الجديدة.

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وفور إعلان النتائج غرد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «أهنئ أخي الرئيس رجب طيب إردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة»، معتبرًا أن «هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة».

كما حيا الدبيبة «المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية؛ حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة».

الدبيبة هنأ إردوغان هاتفيا فور إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا. الأحد 28 مايو 2023. (بوابة الوسط)