الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سكان من زوارة إن الطيران المسير قصف أحد المواقع في المدينة ظهر اليوم الجمعة.

ونشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صورا لعمود دخان يتصاعد من المكان وهو «إيفران فيغر»، فيما لم يصدر بيان بعد من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بشأن تلك الضربة.

عملية في منطقة الساحل الغربي

وفي 25 مايو الماضي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

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وأول من أمس، عقد رئيس الحكومة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة اجتماعا أمنيا موسعا، لشرح العملية المكونة من مرحلتين «المرحلة الأولى الاستهداف بالطيران المسير، والمرحلة الثانية القبض على كافة المطلوبين».



وأوضح الدبيبة أن المواقع التي جرى استهدافها حتى الآن «أوكار المخدرات وتهريب الوقود جنوب الزاوية، وقوارب تهريب البشر في مينائي زوارة والماية، وأوكار المخدرات بمدينة العجيلات».



العملية تستهدف ألفي مطلوب للنائب العام

وقال إن العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العام المستشار الصديق الصور و«يقترب عددهم من 2000 شخصا»، متابعًا «لن نسمح لأي شخص أو جهة بالدافع عن هؤلاء المجرمين».

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية، قائلة إنها أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)

صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)

صورة لموقع الضربة من زوارة أخرى، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)

صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)

الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)

الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)