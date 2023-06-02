  • Alwasat News
Atwasat

الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 02:12 مساء
الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

قال سكان من زوارة إن الطيران المسير قصف أحد المواقع في المدينة ظهر اليوم الجمعة.

ونشرت صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» صورا لعمود دخان يتصاعد من المكان وهو «إيفران فيغر»، فيما لم يصدر بيان بعد من وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بشأن تلك الضربة.

عملية في منطقة الساحل الغربي
وفي 25 مايو الماضي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي تستهدف «تجارة المخدرات، وتهريب الوقود، وتهريب البشر، والجريمة المنظمة».

- الدبيبة يوضح الأهداف التي قُصفت في الزاوية والساحل الغربي (فيديو)
- حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
جريدة «الوسط»: تخوفات من عملية برية وشيكة في الزاوية

وأول من أمس، عقد رئيس الحكومة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة اجتماعا أمنيا موسعا، لشرح العملية المكونة من مرحلتين «المرحلة الأولى الاستهداف بالطيران المسير، والمرحلة الثانية القبض على كافة المطلوبين».

وأوضح الدبيبة أن المواقع التي جرى استهدافها حتى الآن «أوكار المخدرات وتهريب الوقود جنوب الزاوية، وقوارب تهريب البشر في مينائي زوارة والماية، وأوكار المخدرات بمدينة العجيلات».

العملية تستهدف ألفي مطلوب للنائب العام
وقال إن العملية تستهدف المطلوبين لدى النائب العام المستشار الصديق الصور و«يقترب عددهم من 2000 شخصا»، متابعًا «لن نسمح لأي شخص أو جهة بالدافع عن هؤلاء المجرمين».

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية، قائلة إنها أسفرت عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة لموقع الضربة من زوارة أخرى، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة لموقع الضربة من زوارة أخرى، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
صورة متداولة لعمود دخان يتصاعد من موقع قصفه الطيران المسير بمدينة زوارة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
الدخان المتصاعد جراء الضربة، 2 يونيو 2023، (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي لقناة «الوسط»: مباريات الجولة الثامنة في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي لقناة «الوسط»: مباريات الجولة الثامنة في «دورينا»
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام
غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد

الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد
توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية

توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية
3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022

3 أسباب أدت إلى انخفاض تاريخي في الاستهلاك العالمي للغاز في 2022
قضايا وطنية مهمَلة

قضايا وطنية مهمَلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 يونيو 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 يونيو 2023)
ليبيا بلد العبور الأول.. الداخلية الإيطالية: وصول أكثر من 50 ألف مهاجر منذ بداية العام
ليبيا بلد العبور الأول.. الداخلية الإيطالية: وصول أكثر من 50 ألف ...
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت إلى ميناء طرابلس
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت إلى ميناء طرابلس
«الخارجية» تهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية
«الخارجية» تهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
نشرية لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري
بالصور.. افتتاح المصرف التجاري الوطني- فرع الهواري...
المزيد
عون والزيداني والحويج يبحثون ملف دعم المحروقات
عون والزيداني والحويج يبحثون ملف دعم المحروقات...
إعدام كميات كبيرة من المخدرات في امساعد
إعدام كميات كبيرة من المخدرات في امساعد...
الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة
الطيران المسير يقصف موقعا في زوارة...
«الخارجية» تهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية
«الخارجية» تهنئ إيطاليا بيوم الجمهورية...
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت إلى ميناء طرابلس
«الكهرباء»: وصول شحنات زيوت إلى ميناء طرابلس...
المزيد