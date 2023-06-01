صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت بلدية سرت انتهاء عمليات الصيانة في المجمع الحكومي الإداري في سرت.

جولة تفقدية في المجمع الحكومي الإداري سرت

وأجرى عميد بلدية سرت مختار المعداني جولة تفقدية في المبنى بعد أعمال الصيانة الكاملة التي أشرفت عليها البلدية. وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت إن العمل الإداري بهذا المجمع بدأ في تسلم القطاعات مقراتها الإدارية، تنفيذا لتعليمات عميد البلدية بتخصيصها لتقديم الخدمة لمواطني سرت.

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رافق المعداني في الجولة عضو المجلس البلدي سرت مسؤول ملف البنية التحتية مخلوف حامد، ومدير إدارة شركة النظافة عبدالسلام الحويلي، ومختار محلة الرباط الأمامي أحمد أبوستة، ومدير مكتب الرخص والإيراد المحلي الجروشي العماري.

المجمع الحكومي الإداري في سرت بعد أعمال الصيانة، 1 يونيو 2023. (بوابة الوسط)