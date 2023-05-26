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غلق محلات بيع لحوم ودجاج وإحالة 3 أشخاص للنيابة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 26 مايو 2023, 07:12 مساء
غلق محلات بيع لحوم ودجاج وإحالة 3 أشخاص للنيابة في سرت
إغلاق أحد محلات بيع اللحوم والدجاج في سرت. (بوابة الوسط)
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أعلن الحرس البلدي في سرت إغلاق محلات بيع لحوم ودجاج ومصادرة كميات من اللحوم الفاسدة في محلات بالمدينة، مشيرًا إلى إحالة ثلاثة من أصحاب محال القصابين بسرت للنيابة.

جاء ذلك في حملة تفتيش لجهاز الحرس ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية لمحلات القصابين لبيع اللحوم، وفق تصريح لرئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة انبية.

غلق 8 محلات ورياشتي دجاج
وأشار رئيس الفرع في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى مرور الدوريات على 26 محل قصاب، منوهًا إلى غلق ثمانية محلات ورياشتين اثنتين لذبح وبيع الدواجن بالشمع الأحمر، لانعدام الشروط الصحية والإدارية .

- تشميع 5 محالٍ تجارية وأخرى لبيع اللحوم والتبغ في سرت 
- حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في بئر الأشهب
- مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة في سلخانات رقدالين

ولفَت العميد جمعة انبية إلى ضبط ومصادرة كمية من اللحوم بمختلف أنواعها تُقدر 56 كيلوغرام وإتلافها بالطريقة الصحيحة والآمنة وفق القانون، بناء على تعليمات مدير النيابة . 

شارك في الحملة مدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية، بمساندة مديرية أمن سرت، و مكتب الرقابة على الأغدية والأدوية في سرت.

من إجراءات التفتيش على أحد محلات بيع اللحوم والدجاج في سرت. (بوابة الوسط)
من إجراءات التفتيش على أحد محلات بيع اللحوم والدجاج في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المحلات خلال حملة تفتيش في سرت. (بوابة الوسط)
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