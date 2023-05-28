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عميد سرت يتفقد لجان امتحانات التعليم الأساسي في البلدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 28 مايو 2023, 02:58 مساء
عميد سرت يتفقد لجان امتحانات التعليم الأساسي في البلدية
طلاب يؤدون امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي في سرت، 28 مايو 2023 (بلدية سرت)
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زار عميد بلدية سرت مختار المعداني عددًا من لجان امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي في البلدية، اليوم الأحد.

ورافق المعداني في الزيارة، مراقب التربية والتعليم في سرت مفتاح عبدالكافي، بينما تقدم لأداء تلك الامتحانات 2794 طالبًا وطالبة.

20 لجنة امتحان لطلاب إتمام التعليم الأساسي في سرت 
وقال رئيس قسم الإعلام بمراقبة تعليم سرت محمود عبدالسيد، إن 68 طالبًا من المتقدمين ينتمون إلى «شريحة المنازل»، وأن جميع الطلاب موزعون على 20 لجنة تضم 56 مؤسسة تعليمية بالبلدية.

- اختتام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل
- المقريف يتعهد بدعم حقوق المعلمين ويستعرض جهود الوزارة لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
- أكثر من مليون و278 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي

رجال الشرطة والإسعاف يساعدون في إجراء الامتحانات 
واطلع عميد البلدية على التجهيزات التي تجري في اللجان، وتشمل وجود رجال الشرطة بمديرية أمن سرت، ورجال جهاز الإسعاف والطوارئ سرت، ومديري المدارس ورؤساء اللجان.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأدى الامتحانات نحو مليون و278 ألفا و146 طالبا وطالبة.

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