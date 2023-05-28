عميد سرت يتفقد لجان امتحانات التعليم الأساسي في البلدية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

زار عميد بلدية سرت مختار المعداني عددًا من لجان امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي في البلدية، اليوم الأحد.

ورافق المعداني في الزيارة، مراقب التربية والتعليم في سرت مفتاح عبدالكافي، بينما تقدم لأداء تلك الامتحانات 2794 طالبًا وطالبة.

20 لجنة امتحان لطلاب إتمام التعليم الأساسي في سرت

وقال رئيس قسم الإعلام بمراقبة تعليم سرت محمود عبدالسيد، إن 68 طالبًا من المتقدمين ينتمون إلى «شريحة المنازل»، وأن جميع الطلاب موزعون على 20 لجنة تضم 56 مؤسسة تعليمية بالبلدية.

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رجال الشرطة والإسعاف يساعدون في إجراء الامتحانات

واطلع عميد البلدية على التجهيزات التي تجري في اللجان، وتشمل وجود رجال الشرطة بمديرية أمن سرت، ورجال جهاز الإسعاف والطوارئ سرت، ومديري المدارس ورؤساء اللجان.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأدى الامتحانات نحو مليون و278 ألفا و146 طالبا وطالبة.