اختتام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اختتام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، صباح اليوم الإثنين.

وأدى الامتحانات مليون و278 ألفا و146طالبا، منهم مليون و40 ألفا و648 طالبا في الصفوف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي، و237 ألفا و498 طالبا في الصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،.

وهنأ الوزير الدكتور موسى المقريف الطلاب بنهاية العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، مقدما الشكر لجميع المعلمين والمعلمات، ومراقبي التربية والتعليم بالبلديات، ومديري المكاتب بالمراقبات، والمفتشين التربويين على جهودهم التي بذلوها طوال العام الدراسي، ونجاحهم في تنفيذ الخطة الدراسية ومواعيد الدراسة والامتحانات.

اللائحة المنظمة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

ووفقا للمادتين 25 و 26 من قرار مجلس الوزراء رقم 1013 بشأن لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، يدرس التلاميذ بالصفين الرابع والخامس، بنظام العام الدراسي، ويجرى تقييهم من خلال فترتين وامتحان نهاية العام يشرف عليه معلم المادة المختص، فيما أوضحت المادة 28 من القرار ذاته أن التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي، يجرى تقييمهم بنظام الفصل الدراسي حيث تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين يؤدي التلاميذ في كل منهما اختبار منتصف الفصل وامتحان نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مادة والوعاء الزمني المحدد للفصل الدراسي، ويكون امتحان نهاية الفصل على مستوى المؤسسة التعليمية.

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وجاء في المادة 39 من القرار ذاته «تقسم السنة الدراسية لسنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي إلى فصلين دراسيين يؤدي في كل منهما طلاب سنوات النقل، اختبارا في منتصف الفصل وامتحانا في نهاية الفصل وفق الخطة الدراسية لكل مقرر في الوعاء الزمني المخصص لكل فصل، ويكون امتحان نهاية الفصل بالمؤسسة التعليمية التي يدرسون بها تحت إشراف مكتب الامتحانات بالمراقبة».