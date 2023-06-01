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جرائم كسب غير مشروع.. النيابة تمنع التصرف في عقارات ومبالغ تقدر بـ100 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 07:45 صباحا
جرائم كسب غير مشروع.. النيابة تمنع التصرف في عقارات ومبالغ تقدر بـ100 مليون دينار
عقار ضمن الممتلكات المحجوزة في جرائم كسب غير مشروع تحقق فيها النيابة، 31 مايو 2023، (مكتب النائب العام)
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بدأت النيابة العامة إجراءاتها في منع التصرف في أموال وعقارات تقدر بـ 100 مليون دينار، تحصل عليها مرتكبو جرائم كسب غير مشروع.

وقال مكتب النائب العام، إن المبلغ كان مودعا في حسابات مصرفية في مصرف الصحاري فرع الماية، حيث قررت النيابة الحجز على تلك الحسابات المصرفية التي استعملت لتمويه المصدر غير المشروع للمتحصلات، حسب بيان على صفحته بموقع «فيسبوك» الخميس.

النيابة وضعت يدها على 15 مليونا من المبلغ
وأثمرت هذه التدابير عن وضع سلطة التحقيق يدها على مبلغ 15 مليون دينار من الأموال العامة المستول عليها حتى الآن.

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وأشار البيان إلى أن النيابة ستطلب من القضاء رد المتحصلات في تلك الوقائع.

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