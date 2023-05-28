مؤتمر دولي في طرابلس يبحث صعوبات إدارة قضايا الدولة الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا، تحت شعار «الواقع والآفاق»، والذي يبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة القضايا في الدولة الليبية حيال نظر الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة بالخارج، وإنعاش المشاريع المتوقفة منذ العام 2011؛ لدفع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار نحو البناء.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن «أهمية مواكبة التشريعات والقوانين الدولية والتزام الحكومة بتعزيز القدرات في مجال التحكيم وتطوير التشريعات المحلية، لضمان توفير بيئة مواتية لتنفيذ القرارات التحكيمية»، وأشار إلى ضرورة التعرف على التحديات والتطورات العالمية في مجال التحكيم تعزيزا للتبادل الثقافي.

المشاركون في المؤتمر الدولي للتحكيم لدى ليبيا

وشارك في تنظيم المؤتمر، كل من هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم الدولي، كما شهد المؤتمر مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجال التحكيم الدولي كغرفة باريس للتحكيم، ومركز القاهرة الدولي، وعدد من الجهات الرسمية.

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وفي أبريل الماضي، أصدر مجلس النواب القرار رقم (10 للعام 2023)، بخصوص التحكيم التجاري الليبي من 10 أبواب تنظم إجراءات التحكيم في المنازعات التحكيمية والعقود عبر تشكيل هيئة ومراكز متخصصة.

الحويج يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار «الواقع والآفاق»، اليوم الأحد، 28 مايو 2023. (حكومتنا)

الدبيبة يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار «الواقع والآفاق»، اليوم الأحد، 28 مايو 2023. (حكومتنا)

شكشك يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار «الواقع والآفاق»، اليوم الأحد، 28 مايو 2023. (حكومتنا)

الدبيبة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا تحت شعار «الواقع والآفاق»، اليوم الأحد، 28 مايو 2023. (حكومتنا)