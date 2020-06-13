حكم قضائي من محكمة بروكسل بخصوص الأصول الليبية المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 10:45 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار . (أرشيفية: الإنترنت).

قضت محكمة بروكسل بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تبلغ 15 مليار دولار، خارج منظومة يوروكلير المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.

ووصفت المؤسسة في بيان اليوم، القرار بـ«الاانتصار القضائي»، مضيفة أن الحكم الذي أصدرته غرفة محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 11 يونيو الحالي، يقضي ببقاء الأصول في منظومة يوروكلير بدلاً من نقلها إلى حساب خارجي تحت إشراف السلطة القضائية البلجيكية.

وبحسب البيان، فقد تم الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، كتدبير احترازي في إطار تحقيقات جارية.

لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ترفض تجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار»

فيما رحبت المؤسسة بالقرار، مؤكدة أنها لم تكن مدعي عليها في القضية الأساسية.

وصرح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، بأن المؤسسة سخرت كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الأصول المهمة لصالح الأجيال القادمة.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب إصدار المحكمة التجارية في لندن، حكماً لصالح المؤسسة في قضية النزاع على شرعية إدارتها للمؤسسة في شهر مارس الماضي، والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود، واعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لحماية أصولها، صوناً لحقوق الأجيال القادمة، واستقلال شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن شخصية وذمة الحكومة الليبية، مؤكدة التزامها الكامل بنظام العقوبات (التجميد) المفروض من مجلس الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حقل الشرارة يشعل شرارة الإنتاج الليبي في اتفاق «أوبك+»
ليبيا
«لوموند» تتحدث عن وصول طائرة يستخدمها حفتر إلى كراكاس مرتين
ليبيا
ترامب يرد على جو بايدن: إذا لم أفز سأمضي وسأفعل أمورا أخرى
دولى
بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
الاتحاد الأوروبي يعلق على رفض سفن عسكرية تركية الخضوع لتفتيش طواقم «إيريني»
ليبيا
بالصور: تدريبات تركية بطائرات جوية وبحرية في البحر المتوسط
ليبيا
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
جريدة الوسط: ما بعد ترهونة «كلمة سر».. وتفاهمات غامضة بين واشنطن وأنقرة وموسكو
ليبيا
أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تونس تنهي فرض الحجر الإلزامي في الفنادق على الوافدين إلى أراضيها