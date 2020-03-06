لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ترفض تجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 05:55 مساء
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار . (أرشيفية: الإنترنت).

قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة خلال اجتماعها، أمس الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن القرار جاء بعد جهود مجلس إدارة المؤسسة وفريقه التنفيذي، التي نبهت إلى الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذه التوصية، وعزم إدارتها تنفيذ خططها بشأن الحوكمة والشفافية وحماية الأصول.

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وفي تقريره للعام 2019، أوصى فريق الخبراء الأمميين بتجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار» إلا أن المؤسسة طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن.

وفي يناير الماضي، عقدت المؤسسة اجتماعات مكثفة مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تم خلالها الوقوف على التقدم الذي تحرزه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها لحماية صندوق الأجيال القادمة، وهو ما تم تتويجه بقرار لجنة العقوبات، وفقًا للمصدر.

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