المجلس الرئاسي يبحث الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي مجتمِعاً اجتماعاً تشاورياً لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في كافة أنحاء البلاد، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس لم يتضمن أي تفاصيل بشأن الاجتماع.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي وعضوا المجلس موسى الكوني، وعبدالله اللافي الذي كان يزور القاهرة، حيث التقى هناك مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

- اللافي يؤكد على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

- حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر

ويبدو أن اللافي قد قطع زيارته إلى القاهرة، عقب إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن إطلاق عملية عسكرية بمنطقة الساحل الغربي، وتنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وأوكار العصابات ومهربي المخدرات وتجار البشر بحسب بيان للوزارة.