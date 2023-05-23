انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز والذي يستمر على مدى يومين متتاليين برعاية من المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار وأحمد عمار، وعدد كبير من مديري الشركات النفطية المحلية والعالمية والخبراء والمختصين في هذا المجال.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فعاليات المؤتمر المقامة في العاصمة طرابلس، يجري تنظيمها بمشاركة مجموعة «ادقو» و«بيكر هيوس» للنفط والطاقة.

أهداف المؤتمر

وأكد عضو مجلس إدارة المؤسسة أحمد عمار في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار انخراط المؤسسة وشركاتها في تقوية أواصر التعاون والانفتاح مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات النفط والغاز.

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واستغل عمار المناسبة للتأكيد على رغبة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في امتلاك التقنيات الحديثة بالرغم من تطورها باستمرار، حيث أصبح من الضروري دمج هذه التقنيات بمرونة أثناء تنفيذ التطوير بالتوازي مع تهيئة وتكوين الكوادر التشغيلية الليبية لتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط في الوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط يوميًا.

كما أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في كلمته، أن الاستقرار الذي يشهده قطاع النفط في ليبيا حاليا يعد حافزًا مهمًا للشركات العالمية للاستثمار وعودة نشاطها إلى ليبيا.

فعاليات المؤتمر

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط بأن فعاليات المؤتمر سيجري خلالها تقديم العديد من العروض الفنية المتعلقة باستخدام أحدث التقنيات في صناعة النفط والمتعلقة بخدمات حفر الآبار والإنتاج والمكامن النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تسعى من خلال هذه الملتقيات والمؤتمرات إلى نقل الخبر وجلب أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في القطاع وتشجيع الشركات العالمية لعودة نشاطها في الاستثمار في ليبيا.

فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز في طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (مؤسسة النفط)

فعاليات مؤتمر ليبيا الثالث لتقنيات النفط والغاز في طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (مؤسسة النفط)