للمرة الأولى في ليبيا.. تطبيق تقنيات حقول النفط الذكية

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تطبيق تقنيات حقول النفط الذكية، التي تستهدف إدارة أكثر كفاءة لجميع عمليات الإنتاج عبر تدفق المعلومات بسرعة فائقة من الآبار إلى غرف المراقبة والتحكم.

وتتيح هذه التقنيات الفرصة لتحسين وتسريع اتخاذ القرارات المناسبة، لاسيما عند استخدامها في الحقول مترامية الأطراف مثل حقل زلطن، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشرف على تنفيذ هذه التقنيات عضو مجلس الإدارة للعمليات بالشركة مصطفى هماد رفقة فريق متخصص ضم مهندسي وفنيي مختلف الإدارات والأقسام بالشركة.

وتوفر التقنيات الوقت والجهد ويتجنب من خلالها مشغل الآبار الكثير من التدخلات والزيارات الميدانية، مما ينعكس إيجابيا وبطرق مباشرة أو غير مباشرة على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية وإدارة الموارد البشرية بفعالية أكبر.