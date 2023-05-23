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اختتام دورة تدريبية لأفراد حراسة المرافق التعليمية في المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 01:02 مساء
اختتام دورة تدريبية لأفراد حراسة المرافق التعليمية في المنطقة الغربية
دورة تدريبية لأفراد حراسة المنشآت التعليمية بالمنطقة الغربية في العجيلات، 23 مايو 2023، (الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اختتام دورة تدريبية استهدفت أفراد حراسة المرافق التعليمية في المنطقة الغربية.

وعقدت آخر جلسات الدورة في مسرح دار السينما والفنون بمدينة العجيلات، وشارك فيها أفراد الحراسة بمدن «زوارة وزلطن ورقدالين والجميل»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونفذ جهاز حراسة المرافق التعليمية الدورة، بالتنسيبق مع الإدارة العامة للتدريب في مجال إعادة التأهيل وبناء القدرات.

تأتي الدورة في إطار الارتقاء بمستوى أداء أفراد الحراسة ورفع كفاءتهم لأجل أداء أكثر فاعلية نحو تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

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