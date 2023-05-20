اختتام تدريب البوابات الأمنية للعاملين بـ«الدعم المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى منتسبون للإدارة العامة للدعم المركزي اليوم السبت تدريبًا متخصصًا في كيفية تطوير أداء العاملين بالبوابات الأمنية، حسبما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

يأتي التدريب ضمن أنشطة لجنة الترتيبات الأمنية «5+5» لتأمين طريق الساحلي بالتعاون مع شركة «B & S» للأعمال والاستراتيجيات المنفذّة لمشاريع الاتحاد الأوروبي.

تدريب جرى بمركز «عش الصقر»

ثاختتم التدريب الذي جرى بمركز تدريب «عش الصقر» التابع لمعهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، فيما كانت هذه الدورة التخصصية الـ31 وركزت مجال البوابات الأمنية.

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عروض أمنية في ختام التدريب

وشارك في ختام التدريب رئيس مركز تدريب «عش الصقر» الرائد محمد بن رجب، ومندوب عن الإدارة العامة للدعم المركزي ومستشار وكبير الخبراء بالشركة جلال غيث وعضو فريق العمل وخبير الشرطة بينسا بلاس، وعدد من المدربين.

وتخلل حفل الاختتام عروض حول التدريبات التي تلقاها المستهدفين في مجال الاستيقافات الأمنية والتفتيش وكيفية التعامل مع التجاوزات الأمنية والإجراءات القانونية المتبعة بشأنها، فيما جرى منح شهادت للمستهدفين لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح.

منتسبون للإدارة العامة للدعم المركزي خلال ختام تدريب البوابات الأمنية. (وزارة الداخلية)

جانب من حضور ختام تدريب البوابات الأمنية. (وزارة الداخلية)

منتسبون للإدارة العامة للدعم المركزي خلال ختام تدريب البوابات الأمنية. (وزارة الداخلية)

منتسبون للإدارة العامة للدعم المركزي خلال ختام تدريب البوابات الأمنية. (وزارة الداخلية)