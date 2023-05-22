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جلسة حوارية حول التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في الفضاء الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 04:50 مساء
جلسة حوارية حول التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في الفضاء الانتخابي
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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انطلقت صباح اليوم الإثنين، بالمركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، والتي جاءت تحت عنوان «التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في الفضاء الانتخابي».

وافتتحت الجلسة عضوة مجلس المفوضية رباب حلب، مقدمةً إحاطةً شاملةً بجلسات اليوم السابق للمؤتمر إضافة إلى توطئة لفعاليات اليوم الثاني، بحسب ما أعلنته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وناقشت الجلسة الحوارية الأولى لليوم الثاني للمؤتمر دور البرلمانيات في وضع التدخلات التشريعية الداعمة لمشاركة المرأة في الانتخابات.

تكريم الاتحاد النسائي الليبي
وشاركت في الجلسة عضوة مجلس النواب ربيعة بوراس، ورئيسة شبكة البرلمانيات العربيات هدى سليم، ورئيسة الاتحاد النسائي الوطني الجزائري نورية حفص، ويسّرت الجلسة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن الاتحاد النسائي العربي قدّم درع تكريم إلى الاتحاد النسائي الليبي، ضمن فعاليات الجلسة، تسلّمته رئيسة الاتحاد فتحية البخبخي.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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