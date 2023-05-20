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«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 06:45 مساء
«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس - وسط جنزور جهد «220 ك.ف» استعدادًا لشحنه.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الإنشاءات الكهربائية، ويضمن شحن المسار استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية، وفق بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن جهود مجلس إدارتها من أجل الحفاظ على استقرارية الشبكة وجاهزيتها والرفع من كفاءتها.

«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق

تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي
والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي على سرعة «Turning gear» (منظومة التدوير البطيء) عقب الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة.

وقالت الشركة في بيان، إن الاستعدادات جارية لإجراء الاختبارات التشغيلية ومنظومة التنظيف الذاتي لمدخل الهواء، بعد توقف عن الخدمة دام عدة سنوات، لافتة إلى أن نجاح الصيانة جاء بعد توريد قطع الغيار والمعدات اللازمة.

من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)
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