«الكهرباء»: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس - وسط جنزور جهد «220 ك.ف» استعدادًا لشحنه.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الإنشاءات الكهربائية، ويضمن شحن المسار استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية، وفق بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن جهود مجلس إدارتها من أجل الحفاظ على استقرارية الشبكة وجاهزيتها والرفع من كفاءتها.

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تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي على سرعة «Turning gear» (منظومة التدوير البطيء) عقب الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة.

وقالت الشركة في بيان، إن الاستعدادات جارية لإجراء الاختبارات التشغيلية ومنظومة التنظيف الذاتي لمدخل الهواء، بعد توقف عن الخدمة دام عدة سنوات، لافتة إلى أن نجاح الصيانة جاء بعد توريد قطع الغيار والمعدات اللازمة.

من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس- وسط جنزور، 20 مايو 2023. (شركة الكهرباء)