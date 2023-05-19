«الكهرباء»: تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، تشغيل الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي على سرعة «Turning gear» (منظومة التدوير البطيء) عقب الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة.

وقالت الشركة في بيان، إن الاستعدادات جارية لإجراء الاختبارات التشغيلية ومنظومة التنظيف الذاتي لمدخل الهواء، بعد توقف عن الخدمة دام عدة سنوات، لافتة إلى أن نجاح الصيانة جاء بعد توريد قطع الغيار والمعدات اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الأعمال جرت بإشراف مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومتابعته المستمرة لتنفيذ الخطة الموضوعة التي تستهدف إجراء العمرات الجسيمة على كامل وحدات التوليد على مستوى البلاد.

وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس

بالصور: وصول معدات لـ«عمرة» في محطة كهرباء شمال بنغازي

وصول قطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس

والسبت الماضي، وصلت معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي شمال بنغازي والخمس إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر مطار معيتيقة الدولي.

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب، إن هذه المعدات مورّدة من شركتي «سيمنز» الألمانية، و«GE» الأميركية، وستخدم في أعمال العمرات الجسيمة بمحطتي شمال بنغازي والخمس، وأشارت إلى نقل جزء من المعدات إلى محطة شمال بنغازي بينما يجري العمل حاليًا على نقل الكمية المتبقية.

من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة شمال بنغازي، 18 مايو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة شمال بنغازي، 18 مايو 2023. (شركة الكهرباء)