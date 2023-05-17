شركة الكهرباء تعلن وصول 140 محولًا توزيع لتغذية عدد من المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن وصول 140 محول توزيع سعة (100- 200 KVA) موردة من شركة الصناعات الكهربائية، وذلك لتغذية عدد من المناطق.

وأوضحت الشركة أن المحولات الجديدة تأتي ضمن مساعيها لتوفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد للتغلب على كافة المختنقات ومعالجتها لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

- وصول 200 محول توزيع إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

- وصول 346 محول توزيع إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء في القره بوللي

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار جهودها لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين اداء عملها والرفع من كفاءتها.

محولات التوزيع التي وصلت مخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

محولات التوزيع التي وصلت مخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

محولات التوزيع التي وصلت مخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)