وصول 200 محول توزيع إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، عن وصول 200 محول توزيع مختلفة الأحجام إلى مخازنها الرئيسية وذلك لتغذية عدد من المناطق.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه المحولات موردة من شركة الصناعات الكهربائية، وسيجري توزيعها لاحقا على الإدارات المعنية حسب احتياجات المناطق وآلية العمل المتبعة بالخصوص.

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تحسين أداء شبكة توزيع الكهرباء

وأوضحت الشركة أن وصول هذه المحولات يأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها والرفع من كفاءتها.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي في إطار الخروج من الاختناقات التي تواجه الشبكة ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

وصول محولات التوزيع إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء، الإثنين 17 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول محولات التوزيع إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء، الإثنين 17 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)