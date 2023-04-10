شركة الكهرباء: استعدادات لتركيب محول في محطة زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد فريق إدارة التركيبات العامة بالشركة العامة للكهرباء لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة جهد «30/220 ك . ف» سعة 63 ميغا فولت - أمبير.

ونُقل المحول من محطة العجيلات ليوضع على القاعدة المخصصة له في محطة زوارة تمهيدا لتركيبه وشحنه من الفنيين والعاملين بإدارة التركيب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وسيسهم المحول في القضاء على تذبذب التيار الحاصل بالمنطقة نتيجة ارتفاع الأحمال، كما تأتي تلك الأعمال في إطار تحسين الجهد ومعالجة المشكلات في الشبكة الكهربائية.