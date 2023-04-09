«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال مشروع خط نقل الطاقة (الرويس- أبوعرقوب) جهد 400 كيلو فولت، اليوم الاحد، مشيرة إلى أهمية المشروع في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الإنتاج.

ويجري حاليًا استكمال تركيب ما تبقى من أجزاء مكونات أحد الأبراج ضمن مجموعة من الأبراج على مسار الخط من ناحية الرويس.

- شركة الكهرباء: صيانة دوائر «السلوم - طبرق» لتحسين أداء عمل الشبكة

وتنفذ المشروع شركة الطاقة المستديمة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل بشركة الكهرباء، وذلك بهدف زيادة استقرارية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

جانب من أعمال مشروع نقل الطاقة بخط الرويس- أبوعرقوب (شركة الكهرباء)