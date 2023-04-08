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شركة الكهرباء: صيانة دوائر «السلوم - طبرق» لتحسين أداء عمل الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 04:03 مساء
شركة الكهرباء: صيانة دوائر «السلوم - طبرق» لتحسين أداء عمل الشبكة
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء، القيام بأعمال صيانة على دوائر (السلوم - طبرق) جهد 220 كيلو فولت، لتعزيز وتقوية شبكة نقل الكهرباء.وأشارت الشركة في بيان، الجمعة، إلى أن الصيانة شملت تنفيذ وصلات ومثبث مسافات، كما شملت صيانة الأسلاك، وذلك من أجل تحسين أداء عمل الشبكة وزيادة نقل الطاقة الكهربائية عبر الدوائر.

ونوه البيان إلى أن تلك الأعمال جرت من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة بشركة الكهرباء.

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أعمال في دائرة نقل الطاقة الثانية بتازربو
وفي موقع آخر، واصل موظفو الشركة إنجاز العمل على دائرة نقل الطاقة تازربو رقم 2 طوال ساعات نهار رمضان، لاستكمال العمل على هذه الدائرة وتشغيلها من أجل سهولة ومرونة نقل الطاقة المنتجة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
موظفون أثناء صيانة دوائر نقل الكهرباء بين طبرق والسلوم. (الشركة العامة للكهرباء)
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