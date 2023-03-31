«الكهرباء»: سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، استكمال سحب الأسلاك على خط نقل الطاقة (شمال بنغازي- سي فرج) رقم «1و2» جهد «400 ك.ف».

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن هذا العمل يتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى سي فرج جهد «400-220 ك. ف» ومحطة القوارشة «220 ك.ف».

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وتنفذ الأعمال شركة «واحات الشاطئ»، بالتعاون مع شركة «الطاقة المستديمة» تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من أعمال سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج، 31 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج، 31 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال سحب أسلاك على خط نقل الطاقة شمال بنغازي- سي فرج، 31 مارس 2023. (شركة الكهرباء)