وصول 7 شحنات قطع غيار لمحطة شمال بنغازي إلى مخازن شركة الكهرباء الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول 7 شحنات قطع غيار خاصة بوحدات توليد في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، إلى مخازن الشركة الرئيسية عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشحنات التي وصلت مخازنها تضم 64 طردًا موردًا من شركتي «سيمنس» الألمانية و«جنيرال إليكتريك» الأميركية.

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وقالت الشركة إن هذه الطرود «تحتوي على قطع غيار ومعدات لاستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة الجاري تنفيذها حاليًا من قبل شركة سيمنس، وكذلك الوحدة الغازية الأولى التي ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة خلال الشهر المقبل».

وأضافت الشركة إن هذه الشحنات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتجديد وحدات الإنتاج دعمًا للشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.

شحنات المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي التي وصلت مخازن الشركة الرئيسية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنات المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي التي وصلت مخازن الشركة الرئيسية. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنات المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي التي وصلت مخازن الشركة الرئيسية. (الشركة العامة للكهرباء)