وصول 346 محول توزيع إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول 346 محول توزيع إلى مخازنها في القره بوللي، قادمة من تونس عبر معبر رأي جدير الحدودي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن شحنة المحولات وصلت إلى مخازنها بالقره بوللي أمس الأربعاء، ضمن جهودها المتواصل لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أدائها ورفع كفاءتها.

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وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد ولضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

وأشادت الشركة بمجهودات إدارة التسريح الجمركي وكذلك دائرة الفحص والاستلام بإدارة المخازن التابعة للإدارة العامة للمشتريات والمخازن، نظير استلام وفحص المواد، وكذلك العاملين الذين ساهموا في عملية وصول المحولات إلى مخازن الشركة.

شحنة محولات الكهرباء التي وصلت مخازن شركة الكهرباء في القره بوللي. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة محولات الكهرباء التي وصلت مخازن شركة الكهرباء في القره بوللي. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة محولات الكهرباء التي وصلت مخازن شركة الكهرباء في القره بوللي. (الشركة العامة للكهرباء)