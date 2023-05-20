الباعور: قواسم مشتركة مع إيطاليا في مجالي الطاقة والأمن لمواجهة التحديات بمنطقة المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سكرتير المجلس الأعلى للطاقة الطاهر الباعور إن استقرار ليبيا مهم لاستقرار البحر المتوسط، مضيفًا أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين ليبيا وإيطاليا لمواجهة التحديات في المنطقة سواء في مجالات الطاقة أو المناخ أو الأمن.

وتابع الباعور في تصريحات خلال منتدى «الاستراتيجية الأوروبية لعصر جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في البحر المتوسط» الذي ينظمه والبيت الأوروبي «ذا يوربيان هاوس» في بلدة سورينتو بجنوب إيطاليا أمس الجمعة أن الحكومة «عملت منذ البداية على بعض القضايا لمحاولة بناء الاستقرار لأن اشتباكات كثيرة وقعت منذ عشر سنوات»، وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الباعور: دور للتنظيمات المسلحة في إعادة بناء البلاد

واعتبر أن الحكومة نجحت في «تحقيق الاستقرار رغم المحاولات العديدة لزعزعة استقرار البلاد.. فهناك مناخ اقتصادي يمكن للجميع أن يعمل فيه بفاعلية، وذلك بفضل حقيقة أن التنظيمات المسلحة اقتادت الشباب من أجل إعادة بناء البلاد».

وواصل: «كانت هناك جهود ومبادرات لدعم الاستقرار. واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أن القطاع الاقتصادي الرئيسي هو النفط والطاقة، لكن هذا االقطاع متورط في القتال وخلق مشاكل مع الدول المجاورة، ومع ذلك بذلنا جهودًا كبيرة لزيادة الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، مع وجود خطة للوصول الى مليوني برميل يوميا».

- سفير إيطاليا يزور بنغازي ويبحث التنسيق لإتمام برنامج إعادة الإعمار

- عامان للتحرر من الغاز الروسي.. «إيني» تؤكد تعزيز مصادر الغاز القادمة من ليبيا والجزائر

- الدبيبة يؤكد أهمية استمرار تعاون إيطاليا مع المؤسسات الليبية

كما يرى الباعور أن الحكومة عملت على مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب لإنعاش القطاع النفطي وزيادة الإنتاج، مضيفًا: «أعتقد أن الاتفاقية بين إيني والمؤسسة الليبية للنفط كانت مهمة للغاية وأدّت إلى استثمارات كبيرة وزيادة في الإنتاج».

خطة حكومية لمواجهة تغير المناخ

وفي قطاع البيئة، أوضح الباعور أن حكومة الوحدة الوطنية قد بدأت دراسات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستبدأ في استراتيجية لتحقيق هدف صفر كربون في الفترة المقبلة، لافتًا إلى عدة مبادرات جرى اتخاذها للحفاظ على البيئة، حيث زرعت 10 ملايين شجرة في العامين الماضيين.

وتابع: «تطلب ليبيا من الجميع الحضور والبحث عن فرص التنمية في قطاعات التنمية المعدنية، ويأتي العديد من شركائنا إلى ليبيا ويضعون حجر الأساس في مشاريع الطاقة النظيفة. نحن بحاجة إلى استثمارات أيضًا في قطاع البنية التحتية لتحقيق الاستقرار».