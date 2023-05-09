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عامان للتحرر من الغاز الروسي.. «إيني» تؤكد تعزيز مصادر الغاز القادمة من ليبيا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 06:41 مساء
عامان للتحرر من الغاز الروسي.. «إيني» تؤكد تعزيز مصادر الغاز القادمة من ليبيا والجزائر
المقر الرئيسي لمجموعة «إيني» الإيطالية قرب ميلان، 27 أكتوبر 2017، (أ ف ب)
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أكدت مجموعة «إيني» الإيطالية توجهات حكومة ميلوني بقرب التخلص تدريجيًا من الغاز الروسي وتعويضه خلال عامين بمصادر طاقة بديلة خاصة من ليبيا والجزائر.

وصرح المدير العام لشركة «إيني» جوزيبي ريتشي، بمناسبة مؤتمر اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) حول اقتصاد البحر، المنعقد على متن حاملة طائرات «كاڤور» أمس الإثنين: «لقد انتقلنا من نسبة 40% من واردات الغاز الروسية إلى 7-8%، وفي غضون عامين تقريبًا، سنحرر أنفسنا منها تمامًا»، وفق تعبيره.

خط أنابيب يمتد مع ليبيا والجزائر
وكشف المسؤول أنه سيجري تعزيز جميع مصادر الغاز البديلة التي تمر عبر البحر الأبيض المتوسط من خلال خط أنابيب يمتد مع ليبيا والجزائر وخط «تاب» القادم من أذربيجان، إلى جانب محطات إعادة تكثيف الغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن «أمن الطاقة لا يتحقق إلا من خلال التنويع».

وبلغت الإمدادات عبر خط أنابيب «غرين ستريم» الذي تبلغ قدرته 755 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2011 خلال 2022، بمتوسط يبلغ نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميًا.

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مطلع العام الجاري وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» صفقة لتطوير مشروعات الغاز في المنطقة البحرية بقيمة 8 مليارات دولار والتي تشكل جزءًا رئيسيًا من جهود البلاد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتعزيز صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا.

وأكدت شركة «إيني» خلال شهر أبريل الماضي أن صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستشهد انخفاضًا ملموسًا، ومن المحتمل أن تتوقف تمامًا خلال المدة من 29 أبريل إلى 25 مايو، بسبب عمليات الصيانة المخطط لها بحسب ما نشره موقع «أرغوس ميديا».

صيانة في حقول الغاز الليبية
وأعلنت المؤسسة النفط الوطنية في 30 أبريل إجراء عمرة شاملة في مجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء، وذلك بعد تأجيل القرار لعدة مرات، لأسباب وظروف مختلفة، وفق ما جاء في بيان المؤسسة على صفحتها بموقع «تويتر».

وجاء في نص قرار المؤسسة: «بعد تأجيلها عدة مرات، وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، سيبدأ وقف مجمع مليتة الصناعي بشكل تام لإجراء عمرة شاملة»، كما شمل القرار حقلي غاز في ليبيا.

وأنتجت ليبيا ما يقرب من 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز خلال العام 2022، كان أغلبه من حقلي بحر السلام والوفاء. ويمثل حقلا بحر السلام والوفاء الجزء الأكبر من إنتاج البلاد من المكثفات البالغ قرابة 50 ألف برميل يوميًا.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية إنها اتخذت التدابير اللازمة كافة لسد النقص في إمدادات الغاز خلال هذه المدة، مشيرة إلى تحويل نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز من حوض سرت غربا إلى مدينة الخمس لدعم إنتاج الكهرباء.

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