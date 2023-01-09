«نوفا»: استئناف تدفق الغاز الليبي إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إن تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا عاد إلى مستويات 7-8 ملايين متر مكعب في اليوم، بعد انقطاع يومي 5 و6 يناير والتراجع في اليومين التاليين.

ووفقًا لخريطة «سنام» مع البيانات التشغيلية للتدفقات المادية على الشبكة الوطنية، يصل الغاز الليبي إلى جيلا بصقلية، من مصنع مليتة الليبي عبر غرين ستريم، خط الأنابيب الذي يزيد طوله على 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط. وأشارت الخريطة نفسها إلى أن التدفقات التي تصل إلى جيلا في 5 و6 يناير بلغت (صفر).

«العمل»: لا أضرار جراء حريق مشروع مليتة (فيديو)

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة العمل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عدم وقوع أضرار جراء الحريق الذي نشب في مشروع مليتة لإنتاج النفط والغاز، فيما أكد رئيس قسم السلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط عدم حدوث خسائر مادية أو بشرية، حسب بيان الوزارة.

ونشب الحريق جراء الغازات المتطايرة خلال إجراء أعمال صيانة للمشروع، حيث جرى السيطرة عليه سريعا دون أن يتأثر الإنتاج، وفق البيان.

صادرات الغاز الليبي إيطاليا

ويعتبر موقع مليتة المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر جرين ستريم. وفقًا للبيانات التي عولجت من قبل سنام، في الفترة من 1 يناير إلى 13 ديسمبر 2022، استوردت إيطاليا نحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر غرين ستريم.

ويوجه حوالي 60% من إنتاج الغاز المحلي الليبي للسوق المحلية، بينما يتم تصدير الباقي إلى إيطاليا. بناءً على هذه البيانات، يجب أن يتراوح إجمالي إنتاج الغاز في ليبيا بين 9 و10 مليارات متر مكعب سنويًا.