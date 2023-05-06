شراكات «أميركية - إيطالية» مع ليبيا ترفع شعار «النفط قبل أي شيء»

القاهرة - بوابة الوسط

بعد مرور أكثر من عام على الحرب الأوكرانية التي حملت تداعيات وخيمة على أمن الطاقة العالمي، اكتسبت ليبيا أهمية متزايدة لكونها أكبر احتياطي للنفط والغاز في أفريقيا، إذ أعادت كل من واشنطن وروما النظر في رؤيتهما إلى ليبيا وتمكنت العاصمتان من الاستحواذ على أهم الصفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط.

ولم تنتظر عديد من شركات النفط العالمية عودة الاستقرار بشكل كامل إلى ليبيا وسارعت إلى عقد اتفاقات تؤمن لها احتياجاتها في مجال الطاقة. برغم أن الحكومات الغربية تربط هذا الاستقرار بإجراء الانتخابات الرئاسية، وتعتبره شرطاً لاستئناف عملها في مناطق غير بعيدة عن النفوذ الروسي، وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

النفط قبل الاستقرار السياسي

وتتشارك إيطاليا والولايات المتحدة الرؤية نفسها بخصوص دور مجموعة «فاغنر» العسكرية، فإن البلدين يتبنيان خططاً للتخلص نهائياً من الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024- 2025، علما بأن موسكو اعتبرت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإيطاليا قبل الحرب الأوكرانية، حيث استوردت إيطاليا منها نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2021.

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وقالت الحكومة الإيطالية، إنها خفضت حصة إمداداتها من الغاز الروسي إلى 10 %، مستفيدة من توقيع صفقات طاقة جديدة مع ليبيا والجزائر.

وأضاف وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في تصريحات نشرتها جريدة «كورييري ديلا سييرا» الإيطالية شهر مارس الماضي: «كنا نوفر40 % من احتياجاتنا من الغاز عبر روسيا، واليوم انخفضت النسبة إلى ما يزيد قليلا على 10 %، وبالتالي تغلبنا بشكل فعال على اعتمادنا على موسكو».

وأشار إلى أن هذا الخفض تقابله زيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشرق عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن أفريقيا بفضل الاتفاقات الجديدة مع الجزائر وليبيا.

اتفاق الغاز مع «إيني»

وفي 28 يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية «إيني» اتفاقاً لإنتاج الغاز، بقيمة ثمانية مليارات دولار، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

ووُقع الاتفاق خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، يرمي الاتفاق إلى زيادة إنتاج الغاز للسوق المحلية الليبية وكذلك الصادرات من خلال تطوير حقلي غاز بحريين، وقالت «إيني» في بيان إن الإنتاج سيبدأ في العام 2026 ويستهدف الوصول إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.

واتفاق الغاز مدته 25 عاماً، ويعد أهم استثمار جديد في قطاع الطاقة الليبي على مدى ربع قرن، وبناء عليه، تعمل شركة «إيني»، عبر تطوير حقلي الغاز على تعزيز القدرة الإنتاجية، ومن ثم زيادة صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا، وذلك في ظل تراجع تلك الصادرات.

وخلال العام 2022، نقلت ليبيا 2.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا مقارنة بـ3.2 مليار متر مكعب في العام 2021 عبر خط أنابيب «غرين سترين». وتظل تلك المعدلات محدودة للغاية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للخط 8 مليارات متر مكعب سنوياً والتي تأثرت بغياب الاستثمار في البنية التحتية والتحولات التي طرأت على ليبيا.

«فاغنر» واتهامات السيطرة على الإمدادات الليبية

وفي السياق، فإن روما وواشنطن لا تريدان أن يستمر مقاتلو «فاغنر» في لعب «دور سلبي» في تدفق النفط والغاز الليبيين، مع تراجع إمدادات الطاقة الروسية، خاصة بعد قرار وضع سقف لأسعارها، فيما تجاوز الإنتاج الليبي من النفط سقف 1.2 مليون برميل يومياً، متفوقاً أحياناً على نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

وكشفت تقارير أميركية نقلاً عن وثائق أميركية سرية مسربة أن «فاغنر»، تستخرج موارد -من بينها الذهب واليورانيوم- في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان، كما أصبحت القارة الأفريقية سوقاً للأسلحة الروسية وتكنولوجيا الطاقة النووية والعقود الأمنية. وسارعت كل من شركتي «هاليبرتون» و«هانيويل إنترناشونال» الأميركيتين، إلى إبرام صفقات يصل إجمالي قيمتها لنحو 1.4 مليار دولار، لتطوير حقل نفط ومصفاة تكرير مع المؤسسة الوطنية للنفط.

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وسيتولى عملاق النفط الأميركي «هاليبرتون» تطوير حقل الظهر النفطي في سرت بقيمة مليار دولار، بينما تشيِّد شركة «هانيويل» مشروع مصفاة نفط في الجنوب الغربي بقيمة 400 مليون دولار، في حين تقول مؤسسة النفط إن تكلفة المشروع تتراوح بين 500 و600 مليون دولار.

في المقابل، تعاقدت مؤسسة النفط مع شركة «كيرني» الأميركية، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ خطة المؤسسة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.

دعوة استثمار ليبية إلى واشنطن

وسبق أن استقبلت مديرة إدارة شمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تيلور، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في مارس الماضي، بواشنطن، حيث دعا بن قدارة، الشركات الأميركية إلى العمل في قطاع النفط والغاز الليبي، مشيداً بدعم واشنطن لمؤسسة النفط ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات، ورفع إنتاج النفط والغاز.

ويعتبر بن قدارة نفسه طرفاً فاعلاً في استقرار القطاع، حيث قال إنه «يحظى بدعم كل من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب».

وأضاف بن قدارة، في مقابلة مع جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه يتمتع بالدعم، مما سمح بإعادة الإنتاج النفطي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، مضيفاً «يمكنني السفر إلى أي مكان في ليبيا - الجنوب، والشرق والغرب وشمال البلاد، وإلى أي مكان كما أعمل مع جميع الأطراف»، معتبراً هذا النوع من الدعم مهماً جداً للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة الإنتاج وتحسينه.

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وشدد بن قدارة على أنه يهدف إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، متعهداً مراجعة النظام المالي في ليبيا لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي؛ لكن وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، يقول بدوره إن ليبيا لا تمتلك فائضاً كبيراً من الغاز، ولا تزال في حاجة إليه لتشغيل محطات الكهرباء.

وتابع عون: «ليس لدينا فائض كبير، نصدر نحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز لإيطاليا يومياً، وما زالت لدينا حاجة للغاز في عديد محطات الكهرباء».

ونوه الوزير بأن خطط زيادة إنتاج الغاز في ليبيا ستستغرق فترة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات، مشيراً إلى أن خطط زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا تصطدم بالقدرة التكريرية الضعيفة في ليبيا، لكنه استدرك «ربما في المستقبل لو جرى تطوير مصفاة الزاوية، أو إنشاء مصاف جديدة».