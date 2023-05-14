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سفير إيطاليا يزور بنغازي ويبحث التنسيق لإتمام برنامج إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 06:03 مساء
سفير إيطاليا يزور بنغازي ويبحث التنسيق لإتمام برنامج إعادة الإعمار
سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران (بلدية بنغازي)
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مع اقتراب انتهاء فترة عمله سفيرًا لإيطاليا لدى ليبيا، أدى السفير جوزيبي بوتشينو زيارة إلى بنغازي جرى خلالها مناقشة التنسيق مع بلاده من أجل برنامج إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة.

شارك في الزيارة القنصل العام لدولة إيطاليا فرانشيسكو دي لويجي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ومدير مكتبه يوسف الزواوي.

تنسيق ليبي إيطالي لتنفيذ برنامج إعادة إعمار بنغازي
وبحث اللقاء انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليًا على عمل البلدية ومدى قدرتها على توفير الخدمات في ظل الوضع الراهن والأعمال والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي، وأهمية التنسيق المشترك فيما يتعلق ببرنامج إعادة الإعمار والاستقرار في المدينة.

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إشادة من بلدية بنغازي بالتعاون الأوروبي مع البلديات الليبية 
وقالت البلدية في بيان إن زيارة بوتشينو إلى بنغازي تأتي لقرب انتهاء فترة عمله سفيرًا لدولة إيطاليا في ليبيا، مضيفة أنه أثنى على حسن الاستقبال وتعاون وتجاوب البلدية المستمر مع القنصلية الإيطالية بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للطرفين.

من جانبه، أشاد بوجواري بتعاون الاتحاد الأوربي عامة وإيطاليا خاصة «فيما يتعلق بدعم وتطوير القدرات البشرية للبلدية في عدد من المجالات».

سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران (بلدية بنغازي)
سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران (بلدية بنغازي)
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