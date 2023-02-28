وزير الداخلية الإيطالي: يمكن تنفيذ مهام مشتركة مع فرنسا بشأن الهجرة في ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، إمكانية التعاون مع فرنسا لتنفيذ «مهام مشتركة» بشأن الهجرة في ليبيا وتونس، وذلك بحلول مارس المقبل، بحسب ما نقله موقع «ديكود39» الإيطالي اليوم الثلاثاء.

وقال بينتيدوسي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الإيطالية في باريس بعد لقاء مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه «يمكن لفرنسا وإيطاليا فيما يخص مجال الهجرة تنفيذ مهام مشتركة بحلول مارس وذلك في دول لها أهمية أساسية مثل تونس أو ليبيا».

إيطاليا وفرنسا تتشاركان مشاريع وقرارات عمل بشأن الهجرة

وأضاف بينتيدوسي: «لقد شاركنا مشاريع وقرارات عمل مشتركة مهمة للغاية» مع فرنسا، بهدف «إظهار ثمار العمل وبالتالي المواقف المشتركة» بين البلدين. وتابع: «نحن إيطاليا وفرنسا ولكن في حالة مشاركة هذا التخطيط أيضًا مع مكونات مهمة أخرى في السياق الأوروبي».

- انطلاق عمل فريق مهمات خاصة «ليبي - إيطالي» حول الأمن والهجرة

- إيطاليا تعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا بشأن الهجرة

وأعرب بينتيدوسي في معرض إيضاح برنامج وزارته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الثلاثاء، عن «الاقتناع بأن محاربة مهربي البشر يمكن أن تتحقق فقط من خلال إجراء حاسم من جانب الاتحاد الأوروبي» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

إيطاليا تدعو إلى إجراءات أوروبية حاسمة بشأن الهجرة

وأضاف بينتيدوسي المنتمي إلى التيار المستقل، أن «من الواضح أن حتمية محاربة المهربين ومنع المهاجرين من المغادرة، تُعدّ أمرًا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراءات حاسمة من قبل الاتحاد الأوروبي»، معتبرًا أن «هذا النضال، سيكتب له النجاح بتعاون قوي مع بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط».

وكشف وزير الداخلية الإيطالي في 25 يناير الماضي، الإعداد لمهمة خاصة إلى ليبيا بشأن الهجرة، وقال في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح العام الأكاديمي للمعهد العالي لرجال الإطفاء في روما «نحن نعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة»، دون أن يوضح ماهية تلك المهمة المرتقبة، وفق ما نقلته «آكي».