استيراد معدات من شركة يونانية لمحطة طبرق الغازية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، وصول معدات ومواد مكملة للوحدة الثانية بمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، مورّدة من شركة متكا اليونانية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الشحنتين وصلتا بإشراف ومتابعة قسم التسريح الجمركي الشرقية، الذي قام بجهود متواصلة في اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة استمرت على مدى يومين.

- وصول شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة

وأوضحت أن الشحنة تأتي في إطار جهود مجلس إدارة الشركة الساعي إلى إضافة قدرات توليد جديدة تساهم في تلبية التزايد المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية .

شحنة المعدات والمواد المكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، الخميس 18 مايو 2023. (الشركة العامة الكهرباء)

شحنة المعدات والمواد المكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، الخميس 18 مايو 2023. (الشركة العامة الكهرباء)