وصول شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، أن شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة وصلت أمس الأحد، إلى ميناء طبرق البحري على متن الباخرة «Han Xin» موردة من شركة «متكا» اليونانية.

وأشادت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» بجهود العاملين بقسم التسريح الجمركي الذين يتابعون ويشرفون لليوم الثاني على التوالي على استخراج الشحنات واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة بالخصوص.

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي في إطار جهودها الرامية لاستكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية لإضافة قدرات توليد جديدة تساهم في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

إنزال شحنة المعدات والمواد المكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، الأحد 7 مايو 2023. (الشركة العامة الكهرباء)

إنزال شحنة المعدات والمواد المكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، الأحد 7 مايو 2023. (الشركة العامة الكهرباء)

إنزال شحنة المعدات والمواد المكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة، الأحد 7 مايو 2023. (الشركة العامة الكهرباء)