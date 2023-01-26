وصول التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن وصول التوربينة الرابعة مع المولد الخاص بها بالإضافة إلى معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي وذلك على متن الباخرة «باسيفيكا» التي رست في ميناء طبرق البحري.

ونوهت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» بأنه جار العمل لنقل التوربية والمولد الخاص بها والمعدات التشغيلية إلى موقع مشروع محطة طبرق الاستعجالي تحت إشراف ومتابعة قسم التسريح الجمركي بنغازي.

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وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الشركة على استكمال المشروع لزيادة القدرات الإنتاجية من أجل دعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها، مؤكدة استمرار الجهود والعمل لتقديم خدمة مستديمة للمواطنين.

ووصلت الوحدة الثالثة وملحقاتها إلى موقع مشروع محطة طبرق الاستعجالي في أواخر نوفمبر 2022، ودخلت الوحدة الأولى للمشروع التجارب التشغيلية في الرابع من أغسطس تمهيدا لدخولها على الشبكة الكهربائية بشكل دائم، وذلك بعد اكتمال التجارب التشغيلية الخاصة بها.

انزال التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)

انزال التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)

انزال التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)

انزال التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي بالميناء البحري. (الشركة العامة للكهرباء)