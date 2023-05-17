حكومة الوحدة الوطنية توافق على حل صندوق تشجيع الاستثمار في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، موافقة مجلس الوزراء على «حل صندوق تشجيع الاستثمار في أفريقيا ونقل كافة أصوله والتزاماته وموظفيه إلى صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة».

وأوضح حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، لإعلان مُخرجات الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في العاصمة طرابلس، أن الموافقة على حل الصندوق «تتماشى مع توصيات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت بأن استمرار الصندوق في ظل عجزه عن القيام بواجباته وتحقيق الأغراض الموكلة له يعد استنزافاً للمال العام».

خطة الشركة العامة للكهرباء

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع خطة الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ استراتيجيتها لتعزيز قدرات الشبكة الوطنية من ناحية الإنتاج والتوزيع، والتي تشمل من بينها مشروع إنشاء محطة كهرباء زليتن بقدرة إنتاجية 1040 ميجاوات، واقتراح مشروع الوحدات المتنقلة بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات لسد أي عجز متوقّع في المستقبل جراء زيادة الاستهلاك أو العجز في التوليد أو الضغط على الشبكة، بالإضافة إلى أهمية تخصيص ميزانيات استثنائية للشركة للتعامل مع الطوارئ في المستقبل.

تنفيذ طريق السراج - السواني

كما أضاف حمودة أن مجلس الوزراء استعرض أيضًا خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة لمشروع تنفيذ وتوسعة طريق السراج - السواني هذا المسار الحيوي في غرب طرابلس الذي يشهد كثافة سكانية عالية وازدحام مروري كبير في ظل انعدام البنية التحتية المناسبة لتصريف مياه الأمطار والتي تعيق حركة السير على الطريق.

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ونوه حمودة إلى أنه سيجري الشروع في تنفيذ مشروع توسعة طريق السراج - السواني الذي سيستغرق تنفيذه من 9 إلى 11 شهر بطول 7.5 كليومتر، بعد اختيار الشركات التي ستتولّى مهمة التنفيذ في مناقصة محدودة سيعلن عنها في الأيام القادمة، مؤكدًا الانتهاء من الرسوم التنفيذية وكذلك إعداد المواصفات القياسية للطريق.

وقال حمودة إن تنفيذ هذا المسار يأتي من ضمن المشروعات المستهدفة بقطاع المواصلات لتخفيف الازدحام في العاصمة طرابلس، واستكمال شبكة الطرق وباقي المشروعات الخاصة بقطاع المواصلات الواقعة في الجنوب والشرق والطريق الساحلي في ليبيا.