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إدارة الدفاع المدنى تحذر المزارعين والفلاحين بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 07:39 مساء
إدارة الدفاع المدنى تحذر المزارعين والفلاحين بالمنطقة الشرقية
شعار هيئة السلامة الوطنية. (الإنترنت).
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حذّرت إدارة الدفاع المدنى بهيئة السلامة الوطنية المزارعين والفلاحين بالمنطقة الشرقية وخاصة بالجبل الأخضر من «نشوب الحرائق وسرعة انتشارها بالمحاصيل الزراعية والحشائش والأعشاب». 

ولفتت إدارة الدفاع المدنى في بيان أصدرته الإثنين أن الحرائق تشتعل بسبب «سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بالمنطقة الشرقية ومنطقة الجبل الأخضر»، مطالبة المواطنين بضرورة أخذ «الحيطة والحذر والأنتباه والحرص واتّباع طرق السلامة العامة». 

وشهدت مناطق «عين ماره» و«سيدي خالد» و«الدبوسية» و«الفتايح» و«بودزيرة» و«بوجرار» و«بنينا» و«سيدي فرج» و«دريانه» عدد من الحرائق في بعض الغابات والمزارع، وتداول روّاد مواقع التواصل صورًا أوضحت أن الحرائق كانت محدودة وجرت السيطرة عليها بمساعدة بعض المواطنين الذين هبّوا بسياراتهم لنقل المياه والمشاركة في عملية الإطفاء.

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وأشارت هيئة السلامة الوطنية في أكثر من منطقة إلى أنها تمتلك «سيارة إطفاء واحدة تغطي منطقة جغرافية كبيرة»، مطالبين الجهات المعنية بتوفير بعض الإمكانات لتكون فرق الهيئة جاهزة لأي طاري، وتتعرّض عدد من الغابات وسهول النباتات الطبيعية والمثمرة في ليبيا لخطر فقدانها جرّاء أعمال تجريف وحرائق متكررة أدّت إلى تدمير الغطاء النباتي.

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