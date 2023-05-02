توسع الحرائق في غابات لاثرون ومؤسسة رؤية تناشد فرق الإنقاذ التوجه إلى المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحرائق في غابات منطقة لاثرون بالجبل الأخضر شرق ليبيا «تتوسع بشكل خطير»، مناشدة فرق الإنقاذ والإطفاء التوجه إلى المنطقة في أسرع وقت لإخماد النيران.

وأكدت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «الحرائق في غابات منطقة لاثرون في الجبل الأخضر تتوسع بشكل خطير وتقترب من المنطقة السكنية»، مطالبة «الجهات المختصة وفرق الإنقاذ التوجه سريعًا للمنطقة لإخماد النيران وتفادي وقوع إصابات بشرية».

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع صورًا لاشتعال النيران في غابات منطقة لاثرون بالجبل الأخضر، مشيرين إلى أن سيارات الإطفاء غير قادرة على الوصول إلى مواقع الاشتعال بسبب صعوبة تضاريس المنطقة الجبلية.

آثار الدخان الناجم عن حرائق الغابات بمنطقة لاثرون بالجبل الأخضر تغطي المنطقة. (الإنترنت)

آثار الدخان الناجم عن حرائق الغابات بمنطقة لاثرون بالجبل الأخضر تغطي المنطقة. (الإنترنت)

آثار الدخان الناجم عن حرائق الغابات بمنطقة لاثرون بالجبل الأخضر تغطي المنطقة. (الإنترنت)

آثار الدخان الناجم عن حرائق الغابات بمنطقة لاثرون بالجبل الأخضر تغطي المنطقة. (الإنترنت)