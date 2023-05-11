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المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 03:31 مساء
المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان
لقاء المنقوش مع السفير فوزي بومريز بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، الخميس 11 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، استعدادا ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان الشقيق، وكذلك دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني نتيجة للظروف الأخيرة التي تمر بها بلادهم، وفق ما أعلنته الوزارة.

جاء تأكيد المنقوش خلال لقائها، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع سفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز، الذي عاد مؤخرا إلى طرابلس بسبب تدور الأوضاع الأمنية في السودان.

إجراءات إجلاء الجالية الليبية من السودان
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش مع السفير فوزي بومريز خصص لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة الليبية في الخرطوم من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان نتيجة للتطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.

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وأضافت الوزارة أن السفير فوزي بومريز قدم للمنقوش إحاطة حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، وما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار.

لقاء الدبيبة مع السفير السوداني لدى ليبيا
ويأتي لقاء المنقوش مع السفير فوزي بومريز بعد يوم من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع السفير السوداني لدى ليبيا محمد إبراهيم محمد وعدد من أعضاء السفارة، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونائب السفير والملحق العسكري بالسفارة السودانية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية طاهر الباعور.

وقدم السفير السوداني للدبيبة خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، «موقفاً حول الأوضاع في السودان، وتنسيق الجهود بين البلدين، ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات»، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة لأعضاء السفارة السودانية في طرابلس «دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة كافة لاستقرار السودان وتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني».

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