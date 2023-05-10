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الدبيبة يؤكد دعم ليبيا لمفاوضات جدة ويعِد بتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 06:20 مساء
الدبيبة يؤكد دعم ليبيا لمفاوضات جدة ويعِد بتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني
لقاء الدبيبة مع السفير السوداني والوفد المرافق له، الأربعاء 10 مايو 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعمه للمفاوضات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة برعاية سعودية وأميركية، متعهدًا بتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، للسفير السوداني لدى ليبيا محمد إبراهيم محمد، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونائب السفير والملحق العسكري بالسفارة السودانية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية طاهر الباعور.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن السفير السوداني قدم للدبيبة خلال اللقاء «موقفاً حول الأوضاع في السودان، وتنسيق الجهود بين البلدين، ودور حكومة الوحدة الوطنية في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني في كافة المجالات».

دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أكد لأعضاء السفارة السودانية في طرابلس «دعم ليبيا لجهود مباحثات جدة، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة كافة لاستقرار السودان وتقديم الدعم اللازم من الغذاء والدواء للشعب السوداني».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد أكد من جانبه على تنسيق الجهود العسكرية لمتابعة الحدود الليبية السودانية، وضمان استقرار المنطقة في هذه الظروف.

وهذا هو أول لقاء للسفير السوداني محمد إبراهيم مع الدبيبة منذ اندلاع القتال في السودان بين القوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي».

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