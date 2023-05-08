نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه اتفق خلال مكالمته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على «أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية وضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان».

وأضاف نورلاند، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، أن اللقاء ناقش أيضًا الدور الحاسم للمصالحة الوطنية، والاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا.

دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة

وجدّد المبعوث الأميركي «دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في ‫ليبيا».

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لقاءً عبر تقنية زووم، مع السفير نورلاند، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان، بحسب بيان للمجلس في وقت سابق اليوم.

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تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام، وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط.

وفي 16 مارس الماضي، ناقشت جلسات مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية آنذاك.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي في 19 مارس، ناقش المنفي ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كل المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.